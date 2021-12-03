İçişleri Bakanlığından Cherst Vakfından bağış alan derneklere ilişkin açıklama

AA 3 Aralık 2021 Cuma 13:46 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 13:46

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son zamanlarda basında ABD'nin Teksas Eyaletinde kurulan Chrest Vakfının internet sitesinde bir liste yayınladığı, bu listede Türkiye'de faaliyet gösteren onlarca medya ve sivil toplum kuruluşlarına yüz binlerce dolar bağışta bulunduğu haberlerine yer verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan denetimler ve Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden yapılan bildirimlerin incelenmesi sonucunda, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Derneği, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Derneği, Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği, Serbest Fikirler Derneği, Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği, Demokrasi Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği, Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği, Mekanda Adalet Derneğinin, Chrest Vakfından toplam 2 milyon 75 bin 477 dolar yardım aldığı tespit edilmiştir."

Söz konusu derneklerin yapılan denetimleri sonucunda, bazılarının, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı hareket ettiği ve öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtilen açıklamada, "Vergi kanunlarında belirtilen esas ve usullere uyulmadığı tespit edilmiş ve ilgili dernek yöneticileri hakkında adli ve idari merciler tarafından gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiştir." ifadelerine yer verildi.