İçişleri Bakanlığı'ndan ''Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması''

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı personelin katılımı ile 81 ilde eş zamanlı olarak Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması yapılacak.