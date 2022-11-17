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İçişleri Bakanlığı'ndan düzensiz göçle mücadeleye ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/11) uygulamasında; 5.670 metruk bina, 10.205 umuma açık yer, 499 terminal ve 3.345 diğer yerler olmak üzere toplam 19.719 yer kontrol edildi. 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 37 organizatör gözaltına alındı, 1.353 düzensiz göçmen yakalandı. 45'i yabancı uyruklu, 8 'i terör örgütü üyesi/iltisaklısı olmak üzere toplam 784 aranan şahıs tespit edildi. 779'u yabancı uyruklu ve 94'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 873 şahsa idari yaptırım uygulandı.

DHA17 Kasım 2022 Perşembe 11:46 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı'ndan düzensiz göçle mücadeleye ilişkin açıklama
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/11) uygulamasında; 5.670 metruk bina, 10.205 umuma açık yer, 499 terminal ve 3.345 diğer yerler olmak üzere toplam 19.719 yer kontrol edildi. 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 37 organizatör gözaltına alındı, 1.353 düzensiz göçmen yakalandı. 45'i yabancı uyruklu, 8 'i terör örgütü üyesi/iltisaklısı olmak üzere toplam 784 aranan şahıs tespit edildi. 779'u yabancı uyruklu ve 94'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 873 şahsa idari yaptırım uygulandı.

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