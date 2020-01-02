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İçişleri Bakanlığı'ndan Ghosn'un kaçıyla ilgili soruşturma

İçişleri Bakanlığı Carlos Ghosn'un İstanbul'dan Beyrut'a kaçışıyla ilgili soruşturma başlattı. Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn'la ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüphelinin Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

02.01.2020  11:15 - Güncelleme: 02.01.2020  11:48
Yolsuzluk iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar eden Nissan Motor eski Başkanı Ghosn, 8 Ocak’ta basının karşısına çıkmayı planlıyor.
Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan’a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn 8 Ocak’ta gazetecilerle bir araya gelecek. Japonya ve dünya kamuoyu Ghosn’un Japonya’dan Lübnan’a nasıl kaçtığını açıklayıp açıklamayacağını merak ederken, firari başkanın ağır eleştirilerde bulunduğu Japon adalet sistemi hakkında da konuşması bekleniyor.
Yeni iddialar
Japonya’dan sürpriz firarı ile ülke ve dünya kamuoyunu şaşırtan Ghosn’un kaçış planına dair detaylar henüz kesinlik kazanmazken Japonya’da soruşturmalar devam ediyor. Daha önce Ghosn’un Japonya’dan çıkışına dair resmi bir kayıt bulunmadığını açıklayan yetkililer, son olarak İstanbul’a giden özel bir jetin Osaka yakınlarındaki Kansai Uluslararası Havalimanı’ndan Pazar günü saat 23.00’da ayrıldığını belirledi. Ayrıca özel bir güvenlik şirketinin, kaçış planında rol oynadığına dair iddialar da araştırılıyor.
Açıklama yapmıştı
Geçtiğimiz pazartesi, gündemde olan firar haberini Lübnan’dan doğrulayan Ghosn, "Adaletten kaçmadım, adaletsizlikten ve siyasi zulümden kaçtım" ifadelerini kullanmıştı. Ghosn, artık basınla özgürce iletişim kurabileceğini belirterek, "Önümüzdeki haftaya başlamayı dört gözle bekliyorum" demişti.

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