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İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye özel teftiş

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını duyurdu.

AA26 Aralık 2021 Pazar 19:43 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 20:31
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işbaşı yaptırılanlardan bazılarının, terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatlı olduğuna yönelik iddia ve tespitlere ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden, 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesinde DİAYDER referansıyla PKK terör örgütü irtibatlı/iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır."

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