İçişleri Bakanlığından 'ikametgah' uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, adres kaydı olmayan vatandaşların yarın saat 17.00'e kadar adres bildiriminde bulunmaları gerektiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, adres kaydı olmayan vatandaşların yarın saat 17.00'e kadar adres bildiriminde bulunmaları gerektiği belirtildi.
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