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Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması: Saat 15.00 itibarıyla...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Saat 15.00 itibarıyla 58 ilimizdeki toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır.'

15 Nisan 2020 Çarşamba 15:06 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 15:10
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Küresel koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülkemizde topyekün bir mücadele yürütülmektedir. Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarından yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır.

15.04.2020 günü saat 15.00 itibarı ile 58 ilimizdeki, 3 ilçenin tamamında, 2 ilçenin merkezinde, 6 beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezra olmak üzere toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 251.726’dır."

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