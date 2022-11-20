İçişleri Bakanlığından, Kilis'te sınır bölgesine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine PKK/PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden ÇNRA saldırısı düzenlenmiş, saldırı sonucu 1'i komiser, 6'sı polis memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştır. Yaralı personele Allah'tan acil şifalar diliyoruz." bilgisi paylaşıldı.

NE OLMUŞTU

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce roket atılması sonucu 1 asker ve 4 polis yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roket, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine düştü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Saldırıda, 1 asker ve 4 polis yaralandı. Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yaralıları hastanede ziyaret etti.