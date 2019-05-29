İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklama
İçişleri Bakanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla karayollarında güvenlik tedbirlerinin en üst düzeye çıkarıldığını, bayram tatili süresince toplam 101 bin 223 trafik ekibi/timi ve 184 bin 825 trafik personelinin görevli olacağını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla karayollarında güvenlik tedbirlerinin en üst düzeye çıkarıldığını, bayram tatili süresince toplam 101 bin 223 trafik ekibi/timi ve 184 bin 825 trafik personelinin görevli olacağını açıkladı.
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