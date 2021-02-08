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İçişleri Bakanlığı'ndan sanal devriye açıklaması

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

08 Şubat 2021 Pazartesi 16:18 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 16:20
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Sosyal mecrada gelişen gündem ve konular, çeşitli illegal örgüt ve gruplara müzahir sosyal medya hesapları/siteleri yakından takip edilmekte olup 01 – 07 Şubat 2021 tarihleri arasında terör örgütü propagandası yapan toplam 1.264 hesap hakkında çalışma yapılmış;

⁃ FETÖ/PDY terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 639 adet,

⁃ PKK/KCK, terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 567 adet,

-Aşırı Sol terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 40 adet,

⁃ DEAŞ terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 18 adet olmak üzere, 575 sosyal medya hesabı kullanıcısı tespit edilerek işlem başlatılmıştır. Bu hesaplardan 39 şahıs gözaltına alınmış olup, gözaltına alma işlemleri halen devam etmektedir."

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