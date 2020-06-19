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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika karantina açıklaması

İçişleri Bakanlığı: Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki Umumi Hıfzısıhha kurullarınca, yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmaya devam etmektedir. Bu kapsamda bugün saat 13.00 itibarıyla 28 ilimizdeki, 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus (48.170)'dir. Öte yandan 66 ildeki 502 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırıldı.

19 Haziran 2020 Cuma 14:08 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 14:33
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İçişleri Bakanlığı: Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki Umumi Hıfzısıhha kurullarınca, yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmaya devam etmektedir. Bu kapsamda bugün saat 13.00 itibarıyla 28 ilimizdeki, 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus (48.170)'dir. Öte yandan 66 ildeki 502 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırıldı.

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