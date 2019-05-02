İçişleri Bakanlığı’ndan trafikte yaz tedbirleri genelgesi   

Genelgede, kaza sayısındaki artışla mücadele için, başta hız ihlalleri olmak üzere, toplam ve sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir şekilde planlanan trafik denetimlerinin önemi vurgulandı. Bu kapsamda, trafik kazalarını denetimler yoluyla önlemek için1 Mayıs-1 Ekim tarihleri arasında uygulanmak üzere bazı tedbirler alındığı belirtildi. Kazaların yoğun olduğu güzergahlarda trafik ekiplerinin, ‘Gerçek ve Algılanan Yakalanma Riski Duygusu’nun geliştirilmesi amacıyla görünür olmaları sağlanacak. Emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla ‘Bu Yolda Hep Birlikteyiz’ projesiyle eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek.

BİLİNÇ OLUŞTURULACAK

Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde, kara yolu üzerinde traktör, biçerdöver gibi tarımsal araçların, trafikte uygunsuz olarak seyretmelerine izin verilmeyecek. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kara yolu araçlarının 00.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Eğitim ve iletişim kampanyalarıyla tüm yol kullanıcılarında, ortak trafik güvenliği bilinci oluşturulması amacıyla görsel ve yazılı medyadan yararlanılacak.