İçişleri Bakanlığı'ndan ülke genelinde uygulama

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde, aranan kişilerin yakalanarak adalete teslim edilmelerini sağlamak ve aranan araçların bulunması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıs ve Araçlar Uygulaması" yapıldı.

Çalışma kapsamında, 2 bin 909 ikamet ve 5 bin 498 noktada yapılan uygulamalarda, 11 bin 243 ekip ve 36 bin 904 personel görev aldı.

Uygulama sonucu, 2 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 925 kişi, 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 279 kişi, 10 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 85 kişi, 20 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 46 kişi, 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 17 kişi olmak üzere 1352'si hükümlü 355'i yakalama emriyle aranan 1707 kişi yakalandı.

Yakalanan kişiler arasında, "adam öldürme" suçundan 12, "hırsızlık" suçundan 252, "yaralama" suçundan 218, "cinsel" suçlardan 23, "yağma" suçundan 41, "dolandırıcılık" suçundan 116, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 62, "FETÖ/PDY örgütüne üye olmak" suçundan 3 kişi bulunuyor.

Ayrıca ekiplerce 6'sı çocuk olmak üzere 10 kayıp kişi de bulundu.

- 396 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Aranan 352 araç bulunurken, 2 bin 220 araca idari yaptırım uygulandı, 396 araç trafikten men edildi, 137 kişiye sürücü belgesi bulunmadığından işlem yapıldı.

Ayrıca 5 çalıntı araç bulunurken, şase numarası başka aracınkiyle değiştirilen 8 araç tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 154 mermi, 1,13 gram eroin, 85 gram bonzai, 10 kök Hint keneviri, 9,05 gram metamfetamin ele geçirildi.