İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,932
  • EURO
    6,5954
  • ALTIN
    296.371
  • BIST100
    123171
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanlığı'ndan araçların çekilmesine neden olacak park yeri ihlalleri videosu
Güncel

İçişleri Bakanlığı'ndan araçların çekilmesine neden olacak park yeri ihlalleri videosu

İçişleri Bakanlığı, araçların çekilmesine neden olacak park yeri ihlallerini videoyla gösterdi.

AA21.01.2020  16:06 - Güncelleme: 21.01.2020  16:06

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, vatandaşların park etmesi halinde araçlarının çekilmesine neden olacak noktalara değinildi.

Videoda, trafik akışını olumsuz etkileyen birinci sıra park, taşıt yoluna birinci sıraya park etmiş araçların çıkmasını engelleyecek ikinci sıra park, engelli sürücülere ayrılmış park alanları, dikey ve yer işaretlemeleriyle belirlenmiş duraklar veya yakınındaki alanlar, yangın musluğu bulunan yerlere yakın taşıt yolu kesimi, yaya yolu ve diğer yaya geçitleri, kamunun faydalandığı hastane, otopark ve kamu binaları gibi yerlerin giriş ile çıkışları, alt geçit, üst geçit ve köprülerin üzeri veya bunlara yakın mesafeler, bağlantı yolları, tünel ve kavşak girişleri veya yakınına konulacak araçların çekileceği bilgisi paylaşılıyor.

Videonun sonunda, bu noktalara park eden sürücülere 132 ile 264 lira arasında değişen miktarlarda idari ceza uygulanacağı da anlatılıyor.

Kendi yarış arabasını yaptı!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'
'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'

'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'

ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek
ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek

ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek

Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'ye 120 güdümlü füze gönderdik
Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'ye 120 güdümlü füze gönderdik

Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'ye 120 güdümlü füze gönderdik

Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı
Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı

Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.