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Güncel

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler' konulu genelge gönderdi.

13 Haziran 2020 Cumartesi 14:34 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 14:34
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