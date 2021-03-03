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İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 il valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni süreci anlatan 14 maddelik genelge gönderdi. Genelgeye göre; yeni süreçte, kolluk kuvvetleri vasıtasıyla yürütülen denetim faaliyetlerine; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği sağlanacak.

AA03 Mart 2021 Çarşamba 15:48 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 15:58
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İçişleri Bakanlığından valiliklere Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge gönderildi.

Genelgeye göre, kolluk kuvvetlerince yürütülen faaliyetlere kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği sağlanacak.

Denetimlerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ndeki görüntü kayıtlarından yararlanılacak, tedbirlere aykırılık tespit edilirse yaptırım uygulanabilecek.

Meslek odaları veya bunlara bağlı alt odaların üyelerinden oluşturulacak ekip, haftada en az bir kez üyelerinin iş yerlerini denetleyecek.

Dinamik Denetim Süreci'nde kolluk birimleri ve denetim ekipleri, rehberlik edici faaliyette bulunacak.

Valilerce salgının seyrini etkileyen her türlü faktör analiz edilecek ve İl Salgın Risk Azaltma Planı ivedilikle hazırlanacak.

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