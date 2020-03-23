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HDP'li 8 belediyeye kayyum atandı

İçişleri; Batman, Ergani, Eğil, Lice, Silvan, Güroymak, Halfeli, Gökçebağ belediye başkanlarını görevden uzaklaştırarak yeni görevlendirme yaptı

23 Mart 2020 Pazartesi 20:44 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 20:46
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