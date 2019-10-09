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İçişleri duyurdu: Terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine darbe

Bölücü terör örgütünün yaylalarda kış üslenmesini engellemeye yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonlarda, 109 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt içinde yürütülen iç güvenlik operasyonları sayesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine fırsat verilmedi.

Operasyonlarla sayısı 500'e kadar düşen teröristler arasında panik, korku artarken, kaçışlar ve teslim olmalar da hızlandı. Yürütülen operasyonlarda, terör örgütünün mağara, sığınak ve barınakları imha edildi.

Bakanlığın koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruldu.

- TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KAÇIŞLAR EN ÜST SEVİYEDE

Operasyonlarda terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri tek tek etkisiz hale getirilirken, örgütten kaçışlar da son yılların en üst seviyesine çıktı.

Çöküş içinde olan terör örgütü eylem yapamazken, lojistik anlamda da bitme noktasına geldi.

Terörle mücadele harekatı kapsamında duyarlı vatandaşların desteği, istihbari çalışmalar ve icra edilen etkili operasyonlar ile kış üslenmesini engellemeye yönelik olarak terör örgütünce kullanıldığı tespit edilen mağara, barınak ve sığınaklar imha edilmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda, Siirt Herekol, Bingöl Ortaçanak, Diyarbakır Görese, Tunceli Kutu Deresi, Van Ortayol, Bitlis Sehi, Hatay Amanoslar, Muş Şenyayla, Şırnak Bestler Dereler ve Faraşin bölgeleri ile Trabzon, Giresun ve Gümüşhane illerinde bulunan yaylalarda kış üstlenmesini engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 109 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerle birlikte 8 uzun namlulu silah, 149 el bombası, 8 bin 244 mühimmat, 26 bin 124 kilogram patlayıcı madde, 9 roketatar ve 229 roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Ayrıca, 7 bin 490 kilogram un, 495 kilogram çay, bin 854 kilogram şeker, 3 bin 455 kilogram bakliyat (fasulye, nohut, mercimek, bulgur, pirinç, makarna), bin 315 litre sıvı yağ, 2 bin 415 kilogram peynir, 813 büyük tüp, 183 küçük tüp, gıda ve erzak ele geçirilerek imha edildi.

Bu arada, İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 39 il valiliğine bir genelge göndermiş, yayla ve meralar başta olmak üzere yazlık ve kışlık evlerde vatadaşlardan yaşam malzemesi bırakmamalarını istemişti.

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