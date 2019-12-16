14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8277
  • 6,495
  • 275.387
  • 111021
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda bir Fransa vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.

 

IMF ile gizli görüşen ekipteki İP´li Yılmaz, lobiciliğe başladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor

100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor

Libya'da BAE SİHA'ları Misrata Hava Harp Okulu'nu bombaladı

Libya'da BAE SİHA'ları Misrata Hava Harp Okulu'nu bombaladı

Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

'Kredi kullanmak ister misiniz?' diye gezmeye başladılar'

'Kredi kullanmak ister misiniz?' diye gezmeye başladılar'

Greta'nın tren yalanı ifşa oldu

Greta'nın tren yalanı ifşa oldu

Emniyet'ten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı

Emniyet'ten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı

Ev kadınlarına müjde: Emeklilik imkanı geliyor

Ev kadınlarına müjde: Emeklilik imkanı geliyor

Çinliler 500’ün üzerinde Rus silahını kopyaladı

Çinliler 500’ün üzerinde Rus silahını kopyaladı
 

POPÜLER HABERLER

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA