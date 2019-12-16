Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
- AA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda bir Fransa vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.
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