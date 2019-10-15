Terör örgütlerine ağır darbe: Son 3 günde 391 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığından, son 3 günde PKK/KCK'ya yönelik 36 ilde yapılan operasyonlarda 245, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 ilde yapılan operasyonlarda 146 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
- AA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, son 3 günde PKK/KCK'ya yönelik 36 ilde yapılan 63 operasyonda, 245 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 ilde gerçekleştirilen 44 operasyonda ise 146 kişi yakalandı.
Operasyonların devam ettiği belirtildi.
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