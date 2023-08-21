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İçişleri'nde ‘Güvenlik, İstihbarat, Koordinasyon' toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakan yardımcıları, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve ilgili birim yöneticileri ile bir araya gelerek ‘Güvenlik, İstihbarat, Koordinasyon' toplantısı gerçekleştirdi.

IHA21 Ağustos 2023 Pazartesi 09:55 - Güncelleme:
İçişleri'nde ‘Güvenlik, İstihbarat, Koordinasyon' toplantısı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, bakanlık binasında, bakan yardımcıları, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve ilgili birim yöneticilerinin katılımı ile 'Güvenlik, İstihbarat, Koordinasyon' toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanlığı ailesi olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için suçluların nefesini kesmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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