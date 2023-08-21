İçişleri'nde ‘Güvenlik, İstihbarat, Koordinasyon' toplantısı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bakanlık binasında, bakan yardımcıları, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve ilgili birim yöneticilerinin katılımı ile 'Güvenlik, İstihbarat, Koordinasyon' toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanlığı ailesi olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için suçluların nefesini kesmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcılarımız, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik ve ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla Güvenlik, İstihbarat, Koordinasyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz ����



İçişleri Bakanlığı ailesi olarak; vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için suçluların nefesini kesmekte... pic.twitter.com/bb3Zs5UCWu — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 21, 2023