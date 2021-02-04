İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklamalarından satır başları:
"38 ilimizde 528 kişi yakalanmış gözaltına alınmıştır. 2'si tutuklandı, 108 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 28 kişinin işlemleri İstanbul'da devam ediyor."
" Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından birisidir. Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen marjinal yapılara asla müsaade etmeyiz. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz."