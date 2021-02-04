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İçişleri'nden 'Boğaziçi provokasyonu' açıklaması: Devletin gücünü sınamayın

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çataklı, Boğaziçi'ne yapılan rektör atamasını bahane ederek provokatif eylemde bulunanlara sert sözlerle seslendi, 'Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından birisidir. Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen marjinal yapılara asla müsaade etmeyiz. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz.' dedi.

04 Şubat 2021 Perşembe 10:48 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 11:50
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklamalarından satır başları:

"38 ilimizde 528 kişi yakalanmış gözaltına alınmıştır. 2'si tutuklandı, 108 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 28 kişinin işlemleri İstanbul'da devam ediyor."

" Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından birisidir. Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen marjinal yapılara asla müsaade etmeyiz. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz."

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