CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi Açılış Töreni'nde, "Bize iş yaptırmıyorlar" iddiasında bulundu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hizmet üretmek yerine yalanlara sarılıyor. Bunun son örneği Esenyurt Belediyesi üzerinden verdiği örnek. AK Parti'den CHP'ye geçen ilçede belediye başkanının engellendiğini, bütçelerin onaylanmadığını iddia etti.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Esenyurt Belediyesi hizmet yapamıyor, çünkü bütçe onaylanmıyor" yalanına AK Partili Meclis Üyesinden cevap geldi.

AK Partili Meclis Üyesi, "2019 yılının bütçesine evet demişiz, 2020, 2021 yıllarının bütçesine de evet demişiz. 2022 yılının yani bu yılın 1 milyar 306 milyon bütçesine de evet demişiz" ifadelerini kullanarak söz konusu iddiaları yalanladı.

İMAMOĞLU'NDAN BÜTÇE YOK ALGISI

İstanbul, Ekrem İmamoğlu yönetiminde geri gidiyor. Üzerine beton dökülen metro inşaatları, aylardır çalışmayan halk ekmek fabrikası ve temel atmama törenleri...

İstanbul'a hizmet etmek yerine selde tatile, kar yağışında balıkçıya giden Ekrem İmamoğlu, işte bu sözlerle Esenyurt'ta belediyenin hizmet üretmesinin engellendiği iddiasında bulundu.

"Böyle bir ortamda, şu hizmeti getir deseniz gökyüzünü arsaya çevirmesi lazım ki o hizmeti getirebilsin." ifadelerini kullanan Ekrem İmamoğlu'na Esenyurt AK Partili Meclis Üyesi Togay Çoban'dan cevap gecikmedi.

3 İLÇE BELEDİYESİNE EŞ DEĞER BÜTÇE

AK Parti Meclis Üyesi Togay Çoban, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şu sözlerle cevap verdi:

"Yatırım programlarına "evet" demişiz, Performans programlarına "evet" demişiz. Kesin bütçelerine "evet" demişiz. Şimdi Başkan istiyor ki, AK Parti ve MHP olarak bizim burada, "Meclis'te noter vazifesi görsün her getirdiğimiz evrakı incelemeden, bakmadan onaylasın." Böyle bir şey yok.

AK Parti Meclis Üyesi Çoban, Esenyurt Belediyesi'nin 1 milyar 306 milyon lirayla üç ilçe belediyesine eş değer oranda bütçesi olduğunu da sözlerine ekledi.