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ICRYPEX ve Gökalp İçer'in mal varlıklarına el konuldu

Gökalp İçer ve Icrypex Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 10:09 - Güncelleme:
ICRYPEX ve Gökalp İçer'in mal varlıklarına el konuldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Gökalp İçer ve ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.

Açıklamada şöyle denildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/162213 sayılı soruşturma dosyası kapsamında çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edilen kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX hakkında 30/07/2025 günü adli işlem gerçekleştirilmiştir.

Dosya kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının suçtan elde edilen değere ilişkin raporuna göre suç geliri elde eden ve suç gelirlerini yurt dışına çıkaran şüpheli Gökalp İçer ve ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulmuştur.

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