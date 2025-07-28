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ICRYPEX'in Başkanı Gökalp İçer tutuklandı

ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, uyuşturucu temin etmek ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla tutuklandı.

HABER MERKEZİ28 Temmuz 2025 Pazartesi 20:02 - Güncelleme:
ICRYPEX'in Başkanı Gökalp İçer tutuklandı
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Kripto para borsası ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, "uyuşturucu temini" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "14.07.2025 günü uyuşturucu madde kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan ve hastanede yoğun bakımda/komada olan ve halen hayati tehlikesi devam eden G.Ç. isimli mağdura uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlayan şüpheli G.İ. hakkında uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs etme suçlarından hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından verilen gözaltı talimatı üzerine şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

ICRYPEX kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ve "kadına karşı olası kast ile öldürmeye teşebbüs" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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