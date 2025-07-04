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İddia uğruna can pazarı: Kızılırmak'a atlayan gençten haber yok

Kırıkkale'de köprüden Kızılırmak'a atlayan Suriye uyruklu gençten haber alınamıyor. İddialaşma sonucu suya atlayan Ahmet Kanbur'u arama çalışmaları, havanın kararmasıyla ertelendi.

AA4 Temmuz 2025 Cuma 21:49 - Güncelleme:
İddia uğruna can pazarı: Kızılırmak'a atlayan gençten haber yok
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Alınan bilgiye göre, 4 arkadaş Kırıkkale'den Ankara'ya gittikleri sırada Irmak Köyü'nün Virajlar mevkisinde mola verdi.

Daha sonra kendi aralarında iddialaşan arkadaşlardan Suriye uyruklu Ahmet Kanbur (29), Kızılırmak üzerinde bulunan köprüden suya atladı.

Yanında bulunan arkadaşı S.C.Y. (16) tarafından suya atladığı anlar kayda alınan Kanbur, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Bir süre Kanbur'u arayan ekipler, havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verdi.

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