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İddia üzerine denize giren genç, akıntıya kapılarak kayboldu

Kartal’da bir genç arkadaşları ile girdiği iddia sonucu denize girdi. Denize giren gencin cansız bedenini arama çalışmaları sürüyor.

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Olay, saat 03.00 saatlerinde, Kartal, Kordonboyu Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre Barış Kekeç (30) arkadaşları ile sahilde oturuyordu. Arkadaşları ile bir süre burada sohbet eden Kekeç, arkadaşları ile denize girme konusunda iddiaya girdi. Barış Kekeç kıyafetlerini çıkartarak denize girdi. Burada bir süre yüzen Kekeç, kıyıya tekrar çıkmak isterken akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılması ile birlikte yüzmekte zorlandı.
 
Kekeç’in denizde boğulmaya başladığını gören arkadaşları, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. olay yerine gelen ekipler, Kekeç’i deniz üzerinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sahil güvenliğine ve deniz polisine haber verildi. Ekipler, akıntı ile birlikte kaybolan Barış Kekeç’in cesedini arama çalışması başlattı.
 
Genç adam denizde boğuldu, ailesi de hüzne boğuldu
Acı haberin verilmesi üzerine, olay yerine gelen aile büyük bir hüzne boğuldu. Barış Kekeç’in annesi sinir krizi geçirirken, babası ise denize atlamak istedi. Denize doğru koşarken, çevredeki vatandaşlar tarafından durduruldu. Olay anında yanında bulunan bir arkadaşı ise, kendini suçlayarak gözyaşları döktü.
 
Kekeç’in cansız bedeninin arama çalışmaları sürüyor.

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