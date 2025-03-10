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İddianame kabul edildi: Ilıcalı hakim karşısına çıkacak

Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Ilıcalı'nın da arasında bulunduğu 8 sanık Temmuz ayında hakim karşısına çıkacak.

10 Mart 2025 Pazartesi 16:07 - Güncelleme:
İddianame kabul edildi: Ilıcalı hakim karşısına çıkacak
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Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Ilıcalı'nın da arasında bulunduğu 8 sanık Temmuz ayında hakim karşısına çıkacak.

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