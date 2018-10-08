ide Öğrencilerinden Sokak Hayvanlarına Büyük Destek

Modern eğitim yaklaşımı, nitelikli kadrosu ve eğitim teknolojilerine yaptığı yatırım ile eğitim dünyasında kendine ayrıcalıklı bir yer edinen ide okulları , sokaktaki dostlarımızı da unutmuyor. ide okulları öğrencileri, sokağa terkedilen hayvanlara karşı farkındalık oluşturmak ve tüm insanların bu konuda duyarlılığını artırmak amacıyla geçen yıl başlattığı ve bu yıl da devam ettiği “Sevgi ve Sorumluluk Projesi” ile Orman Çocukları Besleme Grubuna destek verdi.

ide öğrencileri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde Orman Çocukları Evi’nin birbirinden yetenekli patileri Ateş, Jason, Mate, Rose, Hulk ve Mithril ile bir araya geldiler. Doğayı paylaştığımız canlılara karşı farkındalık oluşturmak adına düzenlenen etkinlikte, dostlarımız öğrencilere kendilerini bol bol sevdirdiler.

Sokak hayvanlarına 600 kilo mama bağışlandı.

Hafta boyunca okulda yaptıkları çeşitli etkinliklerle Hayvanları Koruma Günü’nün önemi üzerinde duran öğrenciler, aynı zamanda sokaktaki hayvanların beslenmesine katkıda bulunmak amacıyla getirdikleri mamaları okulda topladılar. ide öğretmenleri de, getirdikleri mamalarla sevgi hareketine destek verdi.

Doğada sahipsiz yaşayan canlılara karşı sorumluluk duymalarını sağlamak amaçlı yürütülen proje sonunda, öğrencilerin ve öğretmenlerin getirdiği yaş ve kuru kedi/köpek mamalarıyla birlikte, Orman Çocukları Besleme Grubu’na toplamda 600 kilo mama bağışlandı.

Seray Kaya da projeye destek verdi.

Diğer yandan, tüm olumsuz koşullarına rağmen sokakta yaşam mücadelesi veren köpeklerin de aslında bir çocuk gibi sürekli yaşayabilecekleri eve ve aileye ihtiyacı olduğuna dikkat çekmeye çalışıldı.

Oyuncu Seray Kaya da ide okulları öğrencilerinin yürüttüğü bu projeye destek vererek satın almak yerine sahiplenmenin önemine dikkat çekti ve mama bağışında bulundu.

Sokaktaki Dostlarımıza Sevgiyle Yoğrulmuş Kurabiyeler

ide öğrencileri, “Sevgi ve Sorumluluk Projesi” kapsamında, önce 3D yazıcıdan sokaktaki dostlarımızın sevebileceği kemik şeklinde hamur kalıpları çıkardılar. Bu kemik şeklindeki kalıplarla, Glutensiz Organik Un, Kemik Suyu, Elma ve Havuç’tan oluşan malzemelere şekil vererek, sağlıklı ve bir o kadar da lezzetli köpek kurabiyeleri hazırladılar.

Paket mamaların yanı sıra öğrencilerin hazırladığı köpek kurabiyeleri de, sokaktaki hayvanları besleyen Orman Çocukları Besleme Grubu aracılığıyla minik dostlarımıza ulaştırıldı.

Ormanına atılan ve terk edilen yaklaşık 3.000 köpeğin beslenmesi, tedavisi ve sahiplendirilmesi için çalışan Orman Çocukları Besleme Grubu ile iş birliği yapan ide öğrencileri, bu sayede daha çok hayvana ulaştı. Gönüllerden oluşan bu grup, Kurtköy ve Beykoz gibi alanlarda ormana terk edilmiş hayvanların karınlarını doyurarak yaralarına merhem olmaya çalışıyor.

ide öğrencileri yürüttükleri bu sevgi hareketi ile dışarda yaşayan her canlının biz insanlara ihtiyacı olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Bu iyilik hareketine siz de katılmak isterseniz, evdeki malzemelerle onlar için mamalar yaparak sizler de sokaktaki dostlarımızı besleyebilirsiniz. İşte “gizli” tarif…

20 Adet Kurabiye İçin Malzeme Listesi

1,5 Kilo Glutensiz Organik Un

750 ml Kemik Suyu

1 Kilo Elma Rendesi

1 Kilo Havuç Rendesi

Yumurta Sarısı Üzeri İçin (İsteğe göre)

Tüm malzemeleri karıştırıp hamur haline getirdikten sonra bir merdane yardımı ile hamuru açıyoruz. Sokaktaki dostlarımızın seveceği kalıplarla şekil vererek 200-250 santigrat derece fırında 25-30 dakika pişiriyoruz.



