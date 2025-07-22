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''IDEF 2025'' kapılarını açtı

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 'IDEF 2025' başladı.

IHA22 Temmuz 2025 Salı 13:18 - Güncelleme:
''IDEF 2025'' kapılarını açtı
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IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı T.C. Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda kapılarını bugün ziyaretçilere açtı.

İstanbul'da bu yollara dikkat!

22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak olan fuara, 33 ülkeden bakan ve 120'nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı gibi heyet başkanları katılacak. 44 ülkeden gelen katılımcıların stant açtığı IDEF 2025'te 400'ün üzerinde uluslararası firma da ürünlerini sergileyecek. Öte yandan fuarda, hava araçlarının gösterileri de yer alacak.

  • IDEF 2025
  • 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı
  • savunma sanayii

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