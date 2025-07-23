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IDEF 2025'te imzalar atılıyor! Türkiye ve Guatemala'dan dikkat çeken adım

IDEF 2025 kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ile Guatemala Savunma Bakanlığı arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 17:56 - Güncelleme:
IDEF 2025'te imzalar atılıyor! Türkiye ve Guatemala'dan dikkat çeken adım
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17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde ikinci gününde devam ediyor.

Türkiye ile Guatemala arasında imzalanacak askeri anlaşma için fuar kapsamında düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Guatemala Savunma Bakanı Henry Saenz Ramos katıldı.

Tören, Bakan Güler ve mevkidaşı Ramos'un anlaşmayı imzalamasının ardından fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.

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