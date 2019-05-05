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İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarda 3 hastane vuruldu

Suriye'de 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlenen hava ve kara saldırılarında 3 hastane hizmet veremez hale geldi. Öğleden saatlerinden bu yana düzenlenen hava ve kara saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti.

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Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlenen hava ve kara saldırılarında 3 hastane vuruldu. Öğleden bu yana düzenlenen hava saldırılarında 9 sivil yaşamını yitirdi. 
 
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve destekçileri, sabah saatlerinden itibaren Hama'nın kuzey ve batı kırsalında Morik, Latamine, Kefer Zita ve Kifrenbude ilçeleri, Madik Kalesi beldesi, Zeyzun, El İnkavi, El Hüveyz, El Huveyce, El Havvaş, Tel Es Sahır ve El Zekat köylerine, İdlib'in güneydoğu ve güneybatısında Kifrenbil ilçesi, El Habit, Has, El Knidde, Ernebe, Der Sünbül ve Termela köylerine yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor.
 
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, öğle saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Kifrenbil ilçesinde 1, Termela'da 2, Der Sünbül'de 1, Has'da 1, Ernebe'de 1, El Kinidde'de 1 ve El Habit'ta 2 olmak üzere toplam 9 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.
 
Böylece sabah saatlerinden bu yana "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava ve kara saldırılarında ölü sayısı 14'e yükseldi.
 
Diğer yandan İdlib'e bağlı Kifrenbil ilçesinde ve Has köyünde birer, Hama'nın Kefer Zita ilçesinde bir olmak üzere toplam üç hastane saldırılarda hizmet veremez hale geldi.
 
Sivil savunma ekipleri yoğun bombardıman altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
 
Muhaliflere ait uçak gözlemevinden, Kifrenbil ve Kefer Zita ilçesinde, Has, Termela, Der Sünbül, Ernebe, El Kinidde ve El Habit köylerine düzenlenen hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden Rus savaş uçakları kalkış yaptı." bilgisi paylaşıldı.
 
Saldırılar sonrası bölgelerde yaşayan siviller göç etmeye devam ediyor. Çok sayıda sivil, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme, Deyr Hassan Kah ve Kefer Lusin'deki kamplara sığınıyor.
 
"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içeresindeki sivil yerleşimlere son 3 günde düzenlenen saldırılarda en az 49 sivil hayatını kaybetti. 
 
Suriye İnsan Hakları Ağının nisan ayı raporunda, Esed rejiminin saldırılarında 127 sivilin, Rusya'nın hava saldırılarında ise 13 sivilin öldüğü belirtilmişti. 
 
Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında, söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana Anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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