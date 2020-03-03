star.com.tr 03 Mart 2020 Salı 12:33 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 12:40

36 askerimizin İldib'de şehit düştüğü alçak saldırıların ardından Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı ile, rejim ve bölgedeki diğer terör örgütlerine ağır darbe vuruluyor.

Öte yandan, TBMM Genel Kurul'u, haftalık olağan çalışmasına bugün saat 15.00'te toplanarak başlayacak. TBMM Genel Kurulu, bugün gerçekleştireceği kapalı oturumda İdlib'deki gelişmeleri ele alacak.

İdlib için kapalı oturumla ilgili önemli uyarı: Lütfen o bilgileri paylaşmayın Gerçekleştirilecek kapalı oturumu yorumlayan star.com.tr Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, demokrasinin en ideal yönetim biçimi olduğunu, ancak istismara en açık olan rejim biçiminin de demokrasi olduğunu belirtti.

Kapalı oturumda Suriye'deki harekatla ilgili, önemli hassas bilgilerin paylaşılacağını belirten Albayrak, 'Peki bu bilgilerin paylaşılacağı kişiler, söz konusu gizliliğe layık mı?' dedi.

KAPALI OTURUM EKSENİNDE 'ESED-PKK İTTİFAKI, PKK-HDP İLİŞKİSİ'

Terör örgütü PKK'nın uzun zamandır bitkisel hayatta olduğunu, ancak birden bire taarruza geçtiğine dikkat çeken Albayrak, PKK'nın 2011'den bu yana Türkiye'ye karşı Esed'in müttefiki olduğunu vurguladı. Albayrak, 'Daha 2011'de olaylar başlarken Esed, Kandil'deki en azılı teröristleri getirip Türkiye sınırına dizmişti ve o ittifak halen devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

Albayrak Esed ve PKK arasındaki ittifaka ve gizli oturumda paylaşılacak gizli bilgilerle ilgili tehlikeye şu ifadelerle dikkat çekti...

'O ittifak devam ediyor. Bu kez Esed Suriye'de Türkiye'ye karşı güç durumu düştüğü için, PKK hemen harekete geçiyor. Peki PKK ile HDP arasındaki bağlantıyı söylememize gerek var mı? Herhalde yok... Peki kim bize bugün paylaşılacak, özellikle Esed'in işine yarayacak gizli bilgilerin Esed'e ulaşmayacağı konusunda bize garanti verebilir? Zor...'

SADECE HDP DE DEĞİL...

Sadece HDP'nin değil CHP'nin de bu konuda oldukça tehlikeli olduğunu ifade eden Albayrak, 'HDP'yi başımıza bela eden CHP ve başındaki tabiri caizse FETÖ kayyımı onlardan daha az tehlikeli değil bu anlamda.' dedi.

Albayrak sözlerini şöyle tamamladı:

Bu demokrasi sebebiyle bunların bu oturuma katılmasını engelleyemiyorsak, o halde Sayın Bakandan bir istirhamımız var... Lütfen böyle bir ortamda, Türkiye'nin milli menfaatlerini zedeleyecek hassasiyetteki konuları bu layık olmayan kişilerle paylaşmayın.'