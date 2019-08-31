İdlib konusunda teyakkuzdayız
Başkan Erdoğan İdlib’deki saldırılardan duyulan rahatsızlığı dile getirdi, süreçten memnun olmadığını söyledi: ‘İstediğimiz noktadadır’ dersek yalan olur. İdlib’de teyakkuz halindeyiz.
Türkiye Başkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tebrikleri kabul etmesinin ardından Cuma Namazını kılmak üzere Ulus’taki Melike Hatun Camisi’ne geçti. Burada Cuma Namazını kılan Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Erdoğan daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı:
İDLİB’DE İSTEDİĞİMİZ NOKTADA DEĞİLİZ: Özellikle İdlib ile ilgili gelişmelerde ‘Bizim istediğimiz noktadadır’ dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil. İdlib’den bir göç söz konusu. Bunlar bize doğru geliyorlar. Tabii bu konuda da bizim teyakkuz olmamız, tedbirli olmamız lazım. Biz de bütün tedbirimizi şu anda almış durumdayız. Zaten televizyonlarda izlediğiniz gibi bütün zırhlı personel taşıyıcılarımızdan tanklarımıza, toplarımıza varıncaya kadar hepsi orada. 12 gözlem kulemiz her an şu anda teyakkuz halinde. 9 ve 10 no’lu gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Fakat Putin ile yaptığımız görüşmelerden sonra bu konuda da gerekli uyarılar yapıldı.
TRUMP İLE BM’DE GÖRÜŞECEĞİZ: ABD Başkanı Trump ile yaptığımız görüşmelerde ağırlıklı olarak Münbiç konusu ele alındı. 20 mil talimatı olmuştu. Bu 20 mil konusunda daha sonra Amerikalı heyet bizim heyetimizle yaptıkları görüşmelerde bunu biraz daha daraltma gibi bir durumları oldu ve arkadaşlarımız bu konuda da onlarla belli bir geçici de olsa mutabakatı sağlamış durumdalar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da Trump ile bir araya geleceğiz ve orada da yine bu konuları ele alacağız ama bu arada tabii onların heyetleriyle bizim heyetlerimiz arasındaki görüşmeler de yine devam ediyor. Temennim odur ki bu süreci Cenevre’den önce çok daha olumlu bir şekilde tamamlayalım.
RUSYA İLE GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRECEĞİZ: Rusya ile zaten bir işbirliği sürecinin başladı. Bunun en önemlisi S-400 konusu. İlgili bakanlıklar ve kurumlar, Rus muhataplarıyla görüşmelerini sürdürüyor. Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve bunlarla birlikte bu sektörde de birçok karşılıklı alışverişlerin olabileceğine inanıyorum. Tabii silahlı insansız hava araçları, ayrıca İHA’lar, bu konuda müşterek bazı adımları atma durumumuz da var. Şu anda 25 milyar dolar gibi bir ihracat hacmine ulaşmış olan Türkiye-Rusya, 75 milyarı ve ardından 100 milyar doları hedeflemiş vaziyetteyiz ve bu konuda yoğun çalışmayla bu süreci çalıştırıyoruz.
SU-35 Mİ, F35 Mİ VEYA SU-57 Mİ: (F35’e karşı Su-57’yi nasıl buldunuz) Bunların birbirlerine göre çok farklı özellikleri var. Burada tabii özellikle F35’ler konusunda Amerika şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız. Su-35 mi, F35 mi veya Su-57 mi vesaire gibi artık bunun masaya yatırılmasından öte biz savunma sanayimiz veyahut da savunmaya yönelik ne gibi tedbirler alırız, bu tabii bizim şu andaki tedbir paketlerimizin içerisinde yer alan konuştuğumuz konulardır ve vakti saati geldiğinde şartlar masaya yatırılarak, özellikle ortak üretim, kredi planlamaları, bunlara bakarak adımlarımızı atacağız. Çünkü biz pazar olmaktan çıkıp, pazar aramaya giden bir ülke olmak istiyoruz.
Bizi hiçbir güç alıkoyamayacak
TÜRKİYE Başkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir’e ziyarette bulundu. Büyük Zaferin 97’nci yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir’de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı. Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.
CANIMIZ PAHASINA KORUYACAĞIZ
Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Başkan Erdoğan, deftere şunları yazdı: “ Aziz şehitlerimizin fedakarlıkları üzerinde yükselen ve bize emanetiniz olan Cumhuriyet’i canımız pahasına korumakta kararlıyız. Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yurtiçinde ve sınırlarımız dışında yürüttüğümüz amansız mücadele bu kararlılığımızın ispatıdır. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır.” Vatandaşlar, Erdoğan’a Anıtkabir’e gelişi ve ayrılışı sırasında sevgi gösterisinde bulundu.
ABD VE RUS ELÇİSİNİN SOHBETİ
Öte yandan Erdoğan’ı, yabancı misyon şefleri ile Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield’ın da aralarında yer aldığı bazı ülkelerin büyükelçileri 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutladı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, tebrik sırasında bir süre sohbet etti. Tören, başkentte görevli askeri personeli temsilen her rütbeden asker ile sivil personelin de Başkan Erdoğan’a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.
Dicle ve Fırat’ın doğusunda kuzuları kurtlara kaptırtmayız
Başkan Erdoğan, Külliye’ndeki 30 Ağustos resepsiyonunda da önemli mesajlar verdi:
AYDINLIK UFUKLAR: Bundan 97 yıl önce bir 30 Ağustos günü Anadolu’nun bağrına saplanmak istenen hançeri söküp atan atalarımız yepyeni bir ufuk açmışlardı. Biz de yürüttüğünüz mücadeleyle sonraki nesillerin önünde çok daha geniş, çok daha aydınlık bir ufuk açmanın gayreti içindeyiz. Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonlarını miras olarak bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz.
ELLER TETİKTE: Kahraman güvenlik güçlerimiz, ülkemiz içindeki sarp dağlardan şehirlerin karanlık dehlizlerine, yurt dışında teröristlerin yuvanladığı inlere kadar bölgemizin tamamını adeta hallaç pamuğu gibi atıyor. Haluk Dursun Hocamızın dediği gibi evet bizler kesinlikle gerek Dicle’nin doğusunda gerekse Fırat’ın doğusunda kesinlikle kuzularımızı kurtlara kaptırtmayacağız, yedirmeyeceğiz. Kara, deniz, hava güçlerimiz ve diğer tüm savunma unsurlarımızın kalplerinde vatan sevgisi, dillerinde tekbir, eller tetikte ve gözler ufukta 24 saat görev başındadır.
TEHDİTLER: Bizim kimsenin tek karış toprağında gözümüz yoktur ama bizim kendi topraklarımıza dikilen gözlere, egemenlik haklarımıza uzanan ellere, istiklalimize ve istikbalimize yönelen tehditlere de en küçük bir tahammülümüz olamaz. Bugün Irak’ta, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de verdiğimiz mücadelenin tek bir gayesi bulunuyor.
GAYEMİZ HUZUR: Bu gaye, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin haklarını savunmak bunun yanında dost ve kardeş halkların güvenliklerini de temin etmektir, sınırlarımız ötesinde milyonlarca insanın hayatı ve evi tehlike altındaysa bizim burada huzur içinde yaşayabilmemiz mümkün değildir.
NAMUS BORCUMUZ: Dünyanın neresinde bir mazlum zulüm altındaysa orada olmak inancımızın, kültürümüzün bir gereğidir. Bugün nasıl millet olarak ecdadımızın geride bıraktığı hayırlı hizmetlerle gurur duyuyorsak sonraki nesillere de benzer mirası bırakmayı namus borcumuz kabul ediyoruz.
CHP’nin içinde sığıntı oldular
(Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun parti kurma çalışmaları) Biz bunları geçmişte yaşadık. Öyle bizim partimizden grup kuracak şekilde ayrılıp ondan sonra esamesi okunmayanlar çıktı. Ayrılıp da şu anda CHP’nin içinde sığıntı durumuna düşenler oldu. Bizim bunlar derdimiz değil. Biz artık AK Parti olarak elhamdülillah şu anda adeta bir tarih yazar konumdayız. AK Parti, hamdolsun ulusal olmaktan uluslararası boyuta çıkmış bir parti konumundadır...
(Davutoğlu’nun ‘O dönemki dosyaları açarsam bazı isimler insan içine çıkamazlar’ sözlerdi) Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa bunların hepsini söylesinler. Böyle lafla herhangi bir tehdit olmaz. Şu anda onlar bu söyleyebilecekleri bagajlarında ne varsa ortaya dökmelerinde fayda var. Döksünler ki biraz daha fayda elde edebilirler ama bizim böyle bir endişemiz yok.
LAF DEĞİL İŞ ÜRETİYORUZ
AK Parti Türkiye’de çalışmalarını en güzel şekilde ülke yatırımı, insan yatırımı bunların hepsini sürdürüyor ama bir şey var, siz basın mensubusunuz, AK Parti olarak başında şahsımın ve arkadaşlarımın olduğu bu dava, ülkemin dört bir yanında neler yapmış, lütfen buna bakacaksınız. Unutmayın eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bizim eserler ortada. Bu eserlerle yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu hafta sonu Konya’dayım. Orada da birçok açılışlarımız var. Çarşamba Sivas’tayım, orada da açılışlarımız var. Laf değil iş üretiyoruz, üretmeye devam edeceğiz.
YENİ SİSTEM İLE İLGİLİ ÇALIŞMA: O çalışma bana sunuldu. Şimdi de kendi ekibimizde çalışma devam ediyor. Çok kısa bir zamanda da kamuoyuna açıklamasını yapacağız.
İDAMI HİÇ DÜŞÜNMEDEN ONAYLARIM: Kadın cinayetleri konusunda Adalet Bakanlığımız gerekli çalışmaları zaten yaptı. Parti içi çalışmalarımız da aynı şekilde devam ediyor. Ben biliyorsunuz çok kesin, net bir şey söyledim; eğer parlamentomuz, ‘dünya ne der’ demiyorum, parlamentomuz bu konuyla ilgili eğer kalkar da idam konusunda kararını verirse, bunun geleceği yer neresi? Cumhurbaşkanlığı. Ben bunu onaylarım. Hiç düşünmem ve bu konuda vicdanım da rahattır. Çünkü yavrusunun gözleri önünde öldürülen bir anne... Ağırlaştırılmış müebbetle, müebbetle onun hakkı ödenmez.
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