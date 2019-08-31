İdlib konusunda teyakkuzdayız

Türkiye Başkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tebrikleri kabul etmesinin ardından Cuma Namazını kılmak üzere Ulus’taki Melike Hatun Camisi’ne geçti. Burada Cuma Namazını kılan Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Erdoğan daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı:

İDLİB’DE İSTEDİĞİMİZ NOKTADA DEĞİLİZ: Özellikle İdlib ile ilgili gelişmelerde ‘Bizim istediğimiz noktadadır’ dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil. İdlib’den bir göç söz konusu. Bunlar bize doğru geliyorlar. Tabii bu konuda da bizim teyakkuz olmamız, tedbirli olmamız lazım. Biz de bütün tedbirimizi şu anda almış durumdayız. Zaten televizyonlarda izlediğiniz gibi bütün zırhlı personel taşıyıcılarımızdan tanklarımıza, toplarımıza varıncaya kadar hepsi orada. 12 gözlem kulemiz her an şu anda teyakkuz halinde. 9 ve 10 no’lu gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Fakat Putin ile yaptığımız görüşmelerden sonra bu konuda da gerekli uyarılar yapıldı.

TRUMP İLE BM’DE GÖRÜŞECEĞİZ: ABD Başkanı Trump ile yaptığımız görüşmelerde ağırlıklı olarak Münbiç konusu ele alındı. 20 mil talimatı olmuştu. Bu 20 mil konusunda daha sonra Amerikalı heyet bizim heyetimizle yaptıkları görüşmelerde bunu biraz daha daraltma gibi bir durumları oldu ve arkadaşlarımız bu konuda da onlarla belli bir geçici de olsa mutabakatı sağlamış durumdalar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da Trump ile bir araya geleceğiz ve orada da yine bu konuları ele alacağız ama bu arada tabii onların heyetleriyle bizim heyetlerimiz arasındaki görüşmeler de yine devam ediyor. Temennim odur ki bu süreci Cenevre’den önce çok daha olumlu bir şekilde tamamlayalım.

RUSYA İLE GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRECEĞİZ: Rusya ile zaten bir işbirliği sürecinin başladı. Bunun en önemlisi S-400 konusu. İlgili bakanlıklar ve kurumlar, Rus muhataplarıyla görüşmelerini sürdürüyor. Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve bunlarla birlikte bu sektörde de birçok karşılıklı alışverişlerin olabileceğine inanıyorum. Tabii silahlı insansız hava araçları, ayrıca İHA’lar, bu konuda müşterek bazı adımları atma durumumuz da var. Şu anda 25 milyar dolar gibi bir ihracat hacmine ulaşmış olan Türkiye-Rusya, 75 milyarı ve ardından 100 milyar doları hedeflemiş vaziyetteyiz ve bu konuda yoğun çalışmayla bu süreci çalıştırıyoruz.

SU-35 Mİ, F35 Mİ VEYA SU-57 Mİ: (F35’e karşı Su-57’yi nasıl buldunuz) Bunların birbirlerine göre çok farklı özellikleri var. Burada tabii özellikle F35’ler konusunda Amerika şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız. Su-35 mi, F35 mi veya Su-57 mi vesaire gibi artık bunun masaya yatırılmasından öte biz savunma sanayimiz veyahut da savunmaya yönelik ne gibi tedbirler alırız, bu tabii bizim şu andaki tedbir paketlerimizin içerisinde yer alan konuştuğumuz konulardır ve vakti saati geldiğinde şartlar masaya yatırılarak, özellikle ortak üretim, kredi planlamaları, bunlara bakarak adımlarımızı atacağız. Çünkü biz pazar olmaktan çıkıp, pazar aramaya giden bir ülke olmak istiyoruz.