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İdlib şehidi Atabey dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesinde görev başındayken kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sezayi Atabey, Ağrı'nın Tutak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

AA20 Mart 2020 Cuma 13:14 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 13:14
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Şehidin cenazesi, Şanlıurfa'dan kara yolu ile memleketi Ağrı'nın Tutak ilçesi Akyele köyüne getirildi. Atabey'in Türk bayrağına sarılı naaşı, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından, köy mezarlığında göz yaşları içerisinde toprağa verildi.

Şehidin babası Zakir ve annesi Yüksel'i Ağrı Valisi Süleyman Elban ile Belediye Başkanı Savcı Sayan teskin etti.

Cenaze törenine AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru ve vatandaşlar katıldı.

Atabey, 18 Mart'ta Suriye'nin İdlib kentinde pusu, keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında kalp krizi geçirerek şehit olmuştu.

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