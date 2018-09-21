İdlib sınırındaki askeri birliklere gönderilen komandolar ile zırhlı personel taşıyıcı, obüs ve tanklar Reyhanlı'ya ulaştı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen komandolar ile zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), obüs ve tanklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.