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Güncel

MSB: İdlib'de rejimin saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

MSB: Rejim unsurlarının topçu ateşinde 1 askermiz şehit oldu 1 askerimiz yaralandı.

02 Mart 2020 Pazartesi 23:58 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 00:10

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, çatışmaların önlenmesi maksadıyla İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim unsurları tarafından açılan topçu atışı neticesinde 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı belirtildi.

Bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş destek vasıtalarıyla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılığın verildiği ve hedeflerin tahrip edildiği kaydedilen açıklamada, "Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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