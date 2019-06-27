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İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu

Suriye'de Esed rejimi güçlerinin, İdlib'deki gözlem noktasına saldırısında 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.
Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır. 
 
Saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir. 
 
Durum yakından takip edilmektedir.
 
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet,  kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

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