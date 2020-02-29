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Güncel

İdlib'de ağır kayıplar veren Hizbullah militanlarının yaşadığı panik, yazışmalarına yansıdı: Türk ordusu bölgeyi ağır bombardımana tuttu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği operasyonlarda büyük kayıplar veren Hizbullah militanlarının yaşadığı panik aralarındaki Whatsapp yazışmalarına yansıdı.

AA29 Şubat 2020 Cumartesi10:09 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 10:18

Esed rejimi saflarında yer alan ve bugüne kadar binlerce masum sivili katleden İran destekli Hizbullah militanlarının kendi aralarında haberleşmek için kurdukları Whatsapp grubundaki yazışmalara AA ekibi ulaştı.

TSK operasyonları karşısında Rusya'yı kendilerine yardım etmemekle suçlayan militanlar, Esed rejimine bağlı güçlerin de bölgeden kaçarak örgütü yalnız bıraktığını belirtti.

İdlib'de dün yaşananlarla ilgili gruba ses kaydı gönderen bir militan, "Rus ordusu yardım etmedi ve Suriye ordusu da bölgeden kaçtı. Gençlerimiz tek başına kaldı. Türk ordusu bölgeyi ağır bombardımana tuttu. Enkazlar altında kalan kayıplarımız var. Aralarında Abbas ve Cafer'in de olduğu 9'una ulaştık. Henüz netleşen bir şey yok ve Ruslar hala olaylara kayıtsız durumda. Şimdilik bir şey sormayalım, durum çok kritik." ifadelerini kullandı.

Suriye'den gelen haberlerle panikleyen militanlar, örgütün kritik dönemlerde gelenek haline getirdiği birtakım "dualar" için de kampanya başlattı.

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