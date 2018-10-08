İdlib'de iki muhalif grup, silahsızlandırılmış koridordan ağır silahlarını çekmeye başladı

Moskova ve Tahran'ın desteğiyle 3 milyondan fazla sivilin yaşadığı İdlib'e operasyon düzenlemek isteyen Beşar Esad rejimini durduran ve Birleşmiş Milletler'in "Yüzyılın insanlık felaketi yaşanabilir" uyarısını yaptığı İdlib'e ateşkes getiren plan gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vardığı mutabakat çerçevesinde oluşturdukları 15-20 kilometre genişliğindeki ağır silahtan arındırılmış koridordan muhaliflerin çekildiği haberi geldi.

Associated Press haber ajansının, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman'a dayandırdığı haberine göre Özgür İdlib Ordusu ve Feylak eş Şam adlı iki muhalif grup, bölgedeki top ve ağır silahlarını tahliye etmeye başladı. Sahadaki muhaliflerin çatı gruplarından Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin sözcüsü Bassam Hacı Mustafa da silahların Maaret el Numan bölgesinden geri çekildiğini ve bu işlemin iki gündür devam ettiğini söyledi. Beşar Esad rejiminin olası saldırılarına karşı cephe hatlarındaki hafif silahlarının kalacağını, hendek açma ve siper kazma çalışmalarının devam edeceğini belirten Mustafa, "Ağır silahların çıkartılması Türk yetkililerin koordinasyonunda gerçekleşiyor" dedi.

15 EKİM SON TARİH

Suriye savaşının son perdesi olarak görülen ve milyonların hayatını tehlikeye atan olası İdlib operasyonu, 17 Eylül'deki Erdoğan-Putin zirvesi sayesinde engellenmişti. Rusya'nın Soçi şehrinde gerçekleşen zirvede, muhaliflerle Şam rejimi arasına 15-20 kilometrelik silahtan arındırılmış bir tampon bölge kurulması, bu bölgede Rus ve Türk askerlerin devriye gezmesi ve bölgenin 15 Ekim tarihine kadar silahtan arındırılması kararlaştırılmıştı.

(Sabah)