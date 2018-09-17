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İdlib'de oluşturulması planlanan güvenli bölge görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi’de yapılan görüşmeler sonucu İdlib'de oluşturulması planlanan güvenli bölge, İHA kameraları tarafından görüntülendi.

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Rusya’nın Soçi kentinde Suriye’nin İdlib kentinin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi.

Yapılan görüşmeler sonucunda İdlib’de 20 kilometrelik güvenli bir bölge oluşturulması ve muhaliflerin ağır silahları bırakması kararı alındı.

Alınan karara göre güvenli bölge olarak oluşturulması beklenen bölgeler İHA kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde bölgenin büyük bir kısmının gerçekleşen saldıralar sonucunda yıkıldığı görülüyor. 

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