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İdlib'de ÖSO'ya bağlı 2 silahlı gücün arasında çıkan çatışmaya TSK'dan müdahale gelebilir

Fırat'ın doğusu ve Münbiç'e yönelik harekât hazırlığı sürerken İdlib'de ÖSO'ya bağlı Nureddin Zengi Tugayları ile Heyet Tahrir Şam arasında 28 Aralık'ta başlayan çatışmalar şiddetlendi. Gruplar arası gerginliğin devam etmesi halinde duruma Mehmetçik müdahale etmek zorunda kalabilir.

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Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Münbiç ve Fırat'ın doğusuna asker ve mühimmat sevkiyatını sürdürüyor. Eller tetikte sınır hattındaki bekleyiş sürerken operasyon öncesi İdlib'de ÖSO'ya bağlı Nureddin Zengi Tugayları ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında çatışmalar patlak verdi. Çatışmanın fitili, bölgede 5 HTŞ mensubunun öldürülmesiyle başladı. Son bir haftada şiddetlenen çatışmalar yer yer Türk gözlem noktaları yakınlarına kadar ulaşıyor.
 
1 OCAK'TA BAŞLADI
 
Gerginlik 28 Aralık günü 5 HTŞ mensubunun öldürülmesiyle başladı. Saldırıyı ÖSO'ya bağlı Nureddin Zengi Tugayları üstlendi. Bunun üzerine HTŞ, yayınladığı bildiride en geç 31 Aralık'a kadar sorumluların kendilerine teslim edilmesi gerektiğini belirtti. Nureddin Zengi'nin bu talebi reddetmesiyle birlikte 1 Ocak itibariyle çatışmalar patlak verdi. HTŞ, İdlib'in kuzeyindeki Dar'ed Izze bölgesine yönelik saldırı başlattı. İlerleyen günlerde çatışmalar Tekad, Şeyh Süleyman kasabası ile Acil, Busratun, Habit, Sadiye ve Cebel Bereket köylerine de sıçradı. İki grup arasında yaşanan gerginliğin şiddetlenmesinin ardından çatışmalara ÖSO'ya bağlı diğer birimler de dahil oldu. Fırat Kalkanı bölgesinden yaklaşık 1000 kişilik bir grup da İdlib'e geçerek çatışmalara katıldı.
 
TSK DEVREYE GİREBİLİR
 
TSK, Astana anlaşmaları kapsamında gerginliğini azaltmaya yönelik İdlib çevresinde 12 gözlem noktası inşa etmişti. İki grup arasındaki çatışmalar da bu noktalara sadece birkaç kilometre mesafede yaşanıyor. Muhalif gruplarla HTŞ'nin sıcak çatışması, Dar'ed Izze'deki TSK unsurlarına yakın bir bölgede cereyan ediyor. TSK'nın Dar'ed Izze'deki Selva köyünde 1 No'lu, Samaan Kalesi (Takle) Köyü'nde 2 No'lu ve Akil Dağı'nda 3 No'lu gözlem noktası bulunuyor. Gruplar arası gerginliğin devam etmesi halinde duruma Mehmetçik müdahale etmek zorunda kalabilir.
 
(Yeni Şafak)

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