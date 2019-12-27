İdlib’deki ateş altından kaçışlar sürüyor

27.12.2019 03:53 - Güncelleme: 27.12.2019 03:53

Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalına yönelik Esad rejimi ile Rusya tarafından havadan ve karadan saldırılar, devam ediyor. Saldırıdan canlarını kurtarmak ve daha güvenli bölgelere gelip, yerleşmek isteyen Suriyeli siviller, çocuklarını ve yanlarına alabildikleri eşyalarını kamyonet, otomobil, motosiklet ve traktörlere yükleyip, Türkiye sınırına doğru göç ediyor.

24 SAATTE 2 BİN SİVİL

Yerel kaynaklar, gelenlerin çoğunun, Suriye’nin Bab-el Hava Sınır Kapısı kırsalı ile aynı bölgede bulunan Sarmada, Dana, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terörden arındırdığı Afrin ile Azez’e doğru gittiklerini söyledi. Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, yağmurlu havalarda saldırılardan kaçanlara ivedilikle barınak, çadır, battaniye gibi malzemelerin temin edilmesi gerektiğini söyledi. Hallaj, “Her gün ve her saat başında veriler güncelleniyor. Ancak temin edebildiğimiz verileri işliyoruz. Gerçek rakamlar bunların üstündedir. Son 24 saatte 2 bin sivil daha yerinden edildi. Kasım ayı başından bu yana 220 bin sivil yerinden edilmiş oldu” dedi.

4 MİLYONA ULAŞTI

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’in merkezi, Mart 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini “Gerginliği Azaltma Bölgesi” ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018’de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde rejim ve Rusya’nın saldırılarında 1300’den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı.