İdlib'deki bombardıman göçü artırdı, nüfus iki milyona dayandı

2016 yılında Türkiye’nin başlatmış olduğu Fırat Kalkanı Harekâtı ile Türkiye-Suriye sınırındaki terör örgütlerine büyük bir darbe indirilmişti. Geçen 3 yılla birlikte terör örgütlerinin de sürekli saldırılar düzenlediği Fırat Kalkanı Bölgesi, son zamanlarda terör örgütü YPG/PKK’nın hedefi haline geldi. TürkMedya Dijital Haber Merkezi Kıdemli Editörü Yaser Emre, terör saldırılarının hedefi haline gelen Fırat Kalkanı Bölgesi’ni gezerek yerel halk ile görüştü.

Rusya’nın Tel Rıfat’ta koruması altında olan terör örgütü YPG/PKK, son zamanlarda Türkiye’nin kontrolü altındaki Fırat Kalkanı Bölgesi’ne bomba yüklü araçlarla saldırılar düzenleyerek sivilleri ve bölgenin huzurunu hedef almaya başladı.

Terör örgütünün tüm saldırılarına rağmen bölgede hayat devam ediyor. Hayatın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve hizmet alanlarında da yoğun katkıda bulunan Türkiye’nin destekleri sayesinde bölgenin nüfusu iki milyona yaklaştı. Terör örgütünün tüm saldırılarına rağmen bölgede hayat devam ediyor. Hayatın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve hizmet alanlarında da yoğun katkıda bulunan Türkiye’nin destekleri sayesinde bölgenin nüfusu iki milyona yaklaştı.