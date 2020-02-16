İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0553
  • EURO
    6,5624
  • ALTIN
    307.841
  • BIST100
    120151
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İdlib'deki durum S-400 anlaşmasını etkiler mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama
Güncel

İdlib'deki durum S-400 anlaşmasını etkiler mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Çavuşoğlu, Suriye ve İdlib'deki durumun S-400 anlaşmasını etkilemeyeceğini belirtti.

15 Şubat 2020 Cumartesi17:20 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 12:42

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te Lavrov ile görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Lavrov ile faydalı bir görüşme yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Pazartesi günü heyetlerimiz Moskova'da bir araya gelecek. Bu görüşmelerden sonra tekrar durum değerlendirmesi yapma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, İdlib'deki gerilimin ve bu konuda Rusya ile yaşanan anlaşmazlığın S-400 hava savunma sisteminin alımıyla ilgili anlaşmaya etki yapmaması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’nin İdlib vilayetindeki gerilimin ve bu konuda Rusya ile yaşanan anlaşmazlığın S-400 hava savunma sisteminin alımıyla ilgili anlaşmaya etki yapmaması gerektiğini söyledi.

Rus muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, İdlib’teki gerilimin S-400 anlaşmasını etkileyip etkilemeyeceği sorusuna, “Hayır, bu iki farklı konu” yanıtını verdi.

Pakistanlı imam, cuma namazını Başkan Erdoğan'ın kıldırmasını istedi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Moskova ile makas açılıyor
Moskova ile makas açılıyor

Moskova ile makas açılıyor

Tarihte bir ilk! Ermenistan ve Azerbaycan liderleri kamuoyu önünde tartıştı
Tarihte bir ilk! Ermenistan ve Azerbaycan liderleri kamuoyu önünde tartıştı

Tarihte bir ilk! Ermenistan ve Azerbaycan liderleri kamuoyu önünde tartıştı

Türkiye'de bir ilk: Milli radarda sona yaklaşıldı
Türkiye'de bir ilk: Milli radarda sona yaklaşıldı

Türkiye'de bir ilk: Milli radarda sona yaklaşıldı

Kadir Şeker davasında flaş gelişme
Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.