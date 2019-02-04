İdlib'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı
Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktasına beton blok sevkiyatı sürüyor.
- AA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'teki gözlem noktaları için hazırlanan 11 tır beton blok, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan tırlardaki beton blokların 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.
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