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İdlib'deki gözlem noktalarına sevkiyat

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktalarına seyyar nöbet kuleleri ile konteyner sevkiyatı yapıldı.

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Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktalarına seyyar nöbet kuleleri ile konteyner sevkiyatı yapıldı.
 
Nöbet kuleleri ve konteynerleri taşıyan 15 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
 
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan tırlardaki nöbet kuleleri ve konteynerlerin, İdlib'deki gözlem noktalarında kullanılacağı öğrenildi.

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