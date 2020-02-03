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Son dakika... İdlib'deki hain saldırıya Bahçeli'den sert tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Siyasi ve diplomatik girişimlerimizin yanı sıra askeri caydırıcılığımız da sonuna kadar kullanılarak İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmelidir. TSK'nın gözlem noktalarının güvenliği temin edilmeli, Esad saldırısından dolayı pişman edilmelidir.' dedi.

İHA & AA03.02.2020  13:08 - Güncelleme: 03.02.2020  13:23

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'de dört askerimizin şehit olduğu Esed rejimi saldırısına sert tepki gösterdi. Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır. Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir." dedi.

Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye’ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir.

TSK'nın gözlem noktalarının güvenliği temin edilmeli, Esad saldırısından dolayı pişman edilmelidir.

Siyasi ve diplomatik girişimlerimizin yanı sıra askeri caydırıcılığımız da sonuna kadar kullanılarak İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmelidir. İdlib mutabakatını bozan veya ihlal eden tarafın Türkiye olmadığı meydandadır.

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