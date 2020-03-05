İdlib'de rejim komutanı Süheyl El Hasan, SİHA ile vuruldu

DHA 05 Mart 2020 Perşembe 09:09 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 09:12

Bahar Kalkanı harekatında rejim güçlerine çok ağır bir darbe daha vuruldu. Suriye'de rejimin sivilleri hedef alan kanlı saldırılarını yöneten Kaplan Tugayları Komutanı Süheyl Selman el-Hasan’ın, TSK’nın Serakib’e düzenlediği hava operasyonunda ağır yaralandığı öğrenildi. DHA’nın bölge kaynaklarından edindiği bilgilere göre Süheyl el-Hasan’ın, Serakib’in dış mahallelerinde bulunduğu sırada konumunun belirlendiği, SİHA operasyonuyla bombalandığı belirtildi. Rejim komutanı Süheyl el-Hasan’ın yoğun bakımda olduğu ifade edildi. Suriye Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanlığı'nın birçok biriminde görev yapan Süheyl El-Hasan’ın, İdlib’de yüzlerce sivilin öldürüldüğü hava saldırılarının talimatını veren isim olduğu biliniyor.