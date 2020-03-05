İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0695
  • EURO
    6,7634
  • ALTIN
    321.631
  • BIST100
    110785
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İdlib'de rejim komutanı Süheyl El Hasan, SİHA ile vuruldu
Güncel

İdlib'de rejim komutanı Süheyl El Hasan, SİHA ile vuruldu

SURİYE'de rejimin en kanlı saldırılarını gerçekleştiren Kaplan Tugayları Komutanı Süheyl Selman el-Hasan, Bahar Kalkanı harekâtında Serakib bölgesine düzenlenen operasyonunda SİHA ile vurulduğu öğrenildi. Ağır yaralanan rejim komutanının yüzlerce sivilin öldüğü, binlercesinin yaralandığı ve göçe zorlandığı İdlib saldırılarını yöneten isim olduğu belirtildi.

DHA05 Mart 2020 Perşembe 09:09 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 09:12

Bahar Kalkanı harekatında rejim güçlerine çok ağır bir darbe daha vuruldu. Suriye'de rejimin sivilleri hedef alan kanlı saldırılarını yöneten Kaplan Tugayları Komutanı Süheyl Selman el-Hasan’ın, TSK’nın Serakib’e düzenlediği hava operasyonunda ağır yaralandığı öğrenildi. DHA’nın bölge kaynaklarından edindiği bilgilere göre Süheyl el-Hasan’ın, Serakib’in dış mahallelerinde bulunduğu sırada konumunun belirlendiği, SİHA operasyonuyla bombalandığı belirtildi. Rejim komutanı Süheyl el-Hasan’ın yoğun bakımda olduğu ifade edildi. Suriye Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanlığı'nın birçok biriminde görev yapan Süheyl El-Hasan’ın, İdlib’de yüzlerce sivilin öldürüldüğü hava saldırılarının talimatını veren isim olduğu biliniyor.

TSK, İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.