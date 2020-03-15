DHA 15 Mart 2020 Pazar 12:03 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 12:22

Rusya Savunma Bakanlığı’na ait haber kanalı Zvezda TV’deki habere göre, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı.



ATEŞKESİN KİLİT NOKTASI: M4 KARAYOLU

6 Mart itibarıyla başlayan bu ateşkesle birlikte İdlib'in güneyinde M4 karayolunun güzergahı adeta bir güvenli koridor haline gelecek. Bu güvenli koridor da yaklaşık 75 km uzunluğunda ve 6 kuzey + 6 güney tarafı olmak üzere 12 km genişliğinde olacak. Bu 12 km genişliğindeki güvenlik koridorunu 6 km kuzey tarafı boyunca Türkiye, 6 km güney tarafı boyunca da Rusya bölgede süreci kontrol altında tutacak ve ateşkesin güvenilirliğini garanti edecek.

M4 karayolu ateşkes için stratejik öneme sahip. Çünkü bu karayol, Halep'i, Lazkiye'ya bağlayan ve Haseke'ya kadar uzanabilen kritik bir güzergah. M4 karayolunun kontrolü İdlib bölgesinde hakim olmanın en önemli yollarından biri. Çünkü bu yol, Halep'i, Lazkiye'ye bağlayan tüm ikmal ve lojistik hattının da kolaylıkla kullanılabileceği bir otoban.

TAMPON GÖREVİ GÖRECEK

Güvenli koridor sayesinde hem İdlib şehir merkezi emniyette olacak hem de bölgedeki çatışmalar durmuş olacak. Bölge, muhalifler ve rejim arasında bir tampon görevi yaparak ateşkesin kalıcı olmasını sağlayacak.